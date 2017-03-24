В Екатеринбурге наградили лучших офицеров Свердловской области

Сегодня в Окружном Доме офицеров состоялась торжественная церемония вручения премии «Офицеры России». Премия учреждена одноименной общероссийской общественной организацией, в которую входят более ста тысяч человек.

В Свердловской области лауреатами стали 57 представителей вооружённых сил, силовых ведомств и надзорных органов, общественники и ветераны. Их заслуги отметили в 12 номинациях: «За профессионализм», «Защита прав человека», «Почёт и признание», «Герой нашего времени» и других.

- Я давно знаком с Екатеринбургом и Свердловской областью, это особый регион, - поделился с «ОГ» председатель центрального исполкома организации «Офицеры России» генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов. - Здесь всегда с уважением относились к людям в погонах и к службе в принципе. А учитывая общественные инициативы уральских музеев, военно-поисковых отрядов, специально для свердловчан мы учредили номинацию «Хранители памяти». Я, например, под большим впечатлением от музея ВДВ «Крылатая гвардия».

Лауреатов поздравили начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин, заслуженный врач России Семён Спектор и другие известные персоны.

Полковник внутренней службы Юрий Ставриниди и его родственники награждены в номинации «Офицерская семья». Общий стаж этой династии в пожарной охране — 332 года. Фото: Павел Ворожцов