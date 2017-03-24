Областная газета
Общество 24 марта 2017, 19:51

День Победы — в новых квартирах

Первый вице-спикер Законодательного собрания Виктор Шептий вручил ветеранам Ирбита уведомления о праве на получение единовременной денежной выплаты из федерального бюджета для строительства и приобретения жилого помещения.

Документы были переданы труженику тыла Марии Воинковой и родственникам вдовы ветерана Валентины Кузнецовой. Виктор Шептий пожелал, чтобы День Победы ветераны встретили уже в новых квартирах. Кстати, вручённые уведомления станут последними для Ирбита — вопрос обеспечения благоустроенным жильём ветеранов Великой Отечественной войны в этом муниципалитете решён полностью.

— Решён он благодаря общим усилиям местных органов власти, совета ветеранов, общественных организаций. Только когда они объединяются, они могут решать такого рода вопросы, — подчеркнул Виктор Шептий. — И за то, что в преддверии главного для нашей страны праздника, Дня Победы, вопрос обеспечения ветеранов жильём окончательно решён, Ирбиту можно смело поставить пятёрку.

  • Опубликовано в №51 от 25.03.2017 
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