В Свердловской области произошло очередное возгорание автомашины

Вечером в пятницу, 24 марта, на Среднем Урале было зафиксировано очередное возгорание транспортного средства. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, на этот раз огонь уничтожил автомашину Lada Priora в Ирбите.

- Сообщение о пожаре на улице Калинина в Ирбите поступило в 21:50, - пояснили в пресс-службе ведомства. - В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Уже в 21:58 огонь был локализован, а в 23:50 пожарно-спастельные подразделения доложили о полной ликвидации возгорания.

Причины выясняются.