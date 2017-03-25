В субботу в России проходит "Час Земли"

В субботу, 25 марта, на всей территории России проходит экологическая акция "Час Земли". В акции может принять участие каждый человек, отключив электроприборы ровно на один час - между 20:30 и 21:30 по местному времени. Организатором выступил Всемирный фонд дикой природы при поддержке Минприроды России.

"Час Земли — это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты, - сообщила пресс-служба Фонда. - В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2017 году международный Час Земли состоится в 10-й раз – акция будет проведена в субботу, 25 марта".

В частности, как сообщается, будет ровно на один час выключена декоративная подсветка известных достопримечательностей, таких как Эрмитаж в Санкт-Петербурге и Московский Кремль. Всего в акции принимает участие 125 городов России, а в мире это число превышает 7 тысяч.

На крупных промышленных предприятиях, присоединившихся к акции, в Час Земли будет снижено потребление электричества - в частности, будет отключено технологическое оборудование, если это не нанесёт ущерба производству.

Фото: Марина Храпова / WWF России