Евгений Куйвашев поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашева обратился с поздравлениями в адрес работников культуры, чей профессиональный праздник отмечается в России в субботу, 25 марта. Глава региона подчеркнул, что культура играет важнейшую роль в сохранении традиций, формировании духовно-нравственных принципов и развитии творческого потенциала россиян.

- Культурная жизнь нашего региона настолько насыщена яркими масштабными событиями: международными творческими конкурсами, фестивалями, интересными культурными акциями и проектами, что все их даже перечислить трудно, - подчеркнул губернатор - И всё это – результаты неустанного, ежедневного труда работников культуры и искусства Свердловской области.

Евгений Куйвашев поблагодарил работников культуры за высокий профессионализм, любовь к своему делу, талант и творческое отношение к работе, за весомый вклад в повышение уровня культуры и качества жизни в Свердловской области. Он пожелал им крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, творческой энергии, новых успехов и достижений.

Отметим, культурные достижения Свердловской области получают высокую оценку на федеральном уровне. В минувшем году свердловский культурный проект для людей с ограниченными возможностями по зрению «Традиции народной культуры – на кончиках пальцев» занял первое место во Всероссийском конкурсе лучших практик в номинации «Развитие человеческого капитала». Средний Урал вошел в число 6 самых читающих регионов и стал дипломантом Всероссийского конкурса на соискание звания «Литературный флагман России». Учреждения культуры и общественность региона становятся самыми активными участниками всероссийских массовых культурных акций, среди которых: «Библионочь», «Ночь кино», «Ночь музеев», «Ночь искусств» и другие.