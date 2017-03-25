Мэрия Екатеринбурга не станет полностью закрывать Макаровский мост на время реконструкции

Работы по реконструкции Макаровского моста, соединяющего улицы Папанина и Челюскинцев в Екатеринбурге пройдут в два этапа и завершатся в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу, 24 марта, председатель комитета по строительству городской администрации Николай Сметанин. На время реконструкции моста полностью перекрываться движение по нему не будет.

Как сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга, какое-то время трамваям, движущимся в обоих направлениях, придётся проезжать мост по одному пути: для этого будет организовано реверсивное движение.

На первом этапе реконструкции специалисты планируют убрать ряд арок с северной стороны моста и возвести новый, после чего его ширина составит порядка 25 метров. После завершения строительства северной части моста на ней появятся три полосы движения для автомобилей, тротуар, велосипедная дорожка и тоннель для коммуникаций. На втором этапе аналогичные работы будут проводиться на южной стороны моста. В результате ширина реконструированного сооружения составит, в соответствии с проектом, 42 метра.

Отметим, ранее предполагалось, что реконструкция моста пройдёт в три этапа и должна завершиться к 2018 году. Сначала планировалось отстроить практически аналогичный имеющемуся мост с северной стороны, запустить по нему движение, после чего провести полную реконструкцию старого моста, а затем соединить оба сооружения в одно. На подготовку проекта реконструкции было выделено более 800 млн рублей.

В настоящее время Макаровский мост находится в аварийном состоянии: испытания основных конструктивных элементов моста показали неудовлетворительное качество опор. Для обеспечения безопасности движения было принято решение сократить число полос для проезда автотранспорта с четырёх до двух - по одной в каждом направлении.