Областная газета
Общество 25 марта 2017, 12:10

Депутаты Госдумы РФ приняли закон о военном обучении судентов

Государственная дума РФ приняла в третьем, итоговом чтении проект закона, позволяющего студентам высших учебных заведений обучаться по программам подготовки сержантов и старшин. В минувшую пятницу, 24 марта, за принятие поправок в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" проголосовали 92 % депутатов.

В соответствии с принятыми поправками, сразу несколько статей закона дополняются определением "обучение по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса в военной образовательной организации высшего образования" и устанавливается, соответственно, возможность проводить обучение студентов очных (дневных) отделений в специальных военных учебных центрах, а не только на военных кафедрах.

Студенты при поступлении на обучение будут заключить специальный договор, для подписания которого пройти медкомиссию в военкомате. После подписания договора студент, поступивший на обучения в учебный центр, должен будет принять военную присягу. По окончании обучения будет присваиваться соответствующее подготовке воинское звание.

Новая форма обучения, как указывается в пояснительной записке к документу, не предусматривает увеличения числа обучающихся по программам военной подготовки, а будет реализовываться в рамках кадрового заказа минобороны РФ на подготовку солдат и сержантов запаса.

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