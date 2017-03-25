Областная газета
Общество 25 марта 2017, 18:01

В Екатеринбурге прошёл пикет "Россия без жестокости"

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В субботу, 25 марта, в центре Екатеринбурга состоялось мероприятие, целью мероприятия стало привлечения внимания общественности к проблеме жестокого обращения с животными. Активисты устроили сбор подписей за принятие закона "Об ответственном обращении с животными" и снизить планку уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14-летнего возраста.

Фото: Павел Ворожцов ©

При этом само наказание за жестокое обращение с животными зоозащитники предлагают ужесточить, увеличив срок наказания до 6 лет лишения свободы.

Фото: Павел Ворожцов ©

- Права владельцев животных и нормы обращения с животными должны быть едиными на всей территории страны и урегулированы на федеральном уровне, - заявляют зоозащитники.

Фото: Павел Ворожцов ©

При этом инициаторы мероприятия называют случаи нападения бездомных животных или животных, находящихся без надзора хозяев на людей примерами "лживой пропаганды" в ведущих средствах массовой информации. По их словам, в качестве экспертов при обсуждении проблемы СМИ приглашают не представителей зоозащитных организаций, а "живодёров" и "догхантеров", которые пропагандируют убийство животных.

Фото: Павел Ворожцов ©

Как сообщил корреспондент "ОГ" с места проведения мероприятия, зоозащитники собирали не только подписи, но и сбор кормов для животных, денег и макулатуры. Деньги и вырученные от сдачи вторсырья средства пойдут на покупку кормов для животных и другие способы поддержки, требующие материальных затрат.

Фото: Павел Ворожцов ©

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