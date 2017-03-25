Областная газета
Земства 25 марта 2017, 18:45

На пост главы Арамиля заявились Екатеринбурге и сысертчанин

На должность главы Арамильского ГО подали документы первые два кандидата, сообщает арамиль.рф

Один из претендентов — екатеринбуржец Дмитрий Варчак — экс-директор управления Федеральной почтовой связи Свердловской области, который сейчас работает в Уральском государственный горном университете помощником проректора по экономике и контролю. Ещё один пакет документов в Думу сдал директор МУП муниципально-коммунальное хозяйство «Сысертское», депутат сысертской думы Виталий Никитенко.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра был объявлен девятого марта в связи с истечением срока полномочий действующего главы Владимира Герасименко, который, напомним, закончился еще в октябре. Приём документов от претендентов продлится до 12 апреля.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Сказка на все времена

Сказка на все времена

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Вызов автоэвакуатора в районе Крюково: создать заявку >>

Пешие курьеры по Москве: выбирай нас!

Услуги мотоэвакуаторов в районе Соколиная гора, рекомендуют на сервисе YouDo.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (25 марта)

44-й дивизион прошёл всю войну и был удостоен почётного наименования «Отдельного Клайпедского», а вот бронепоезд «Щёрс» погиб уже в августе 1942 года под станцией Моздок. Снимок сделан немецкими солдатами.
Этот день в истории Свердловской области - 25 марта

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам