Областная газета
Земства 25 марта 2017, 22:03

Экс-сотрудник "ОГ" может стать главой Арамиля

На конкурс на должность главы Арамильского ГО подали документы первые два кандидата, сообщает арамиль.рф.

Один из претендентов — екатеринбуржец Дмитрий Варчак — экс-директор управления Федеральной почтовой связи Свердловской области, который сейчас работает в Уральском государственный горном университете помощником проректора по экономике и контролю. Кстати, несколько лет назад Дмитрий Варчак работал в "Областной газете" в должности заместителя главного редактора.

Ещё один пакет документов в Думу сдал директор МУП муниципально-коммунальное хозяйство «Сысертское», депутат сысертской думы Виталий Никитенко.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра был объявлен девятого марта в связи с истечением срока полномочий действующего главы Владимира Герасименко, который, напомним, закончился еще в октябре. Приём документов от претендентов продлится до 12 апреля.

Дмитрий Варчак, бывший замглавного редактора "Областной газеты"

Дмитрий Варчак, бывший замглавного редактора "Областной газеты". Фото: facebook.com

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