Вице-премьер Украины назвал условие для участия России в "Евровидении"

Украинские власти заявили о готовности принять другого представителя от России на конкурсе "Евровидение". Это должен быть участник, у которого нет проблем с украинским законодательством. Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире "Украинского радио", его слова цитирует "ТАСС".

- Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы "Евровидения". В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена, — заявил Кириленко.

Фото: 1tv.ru

Напомним, Юлия Самойлова должна была выступать на конкурсе от России с песней "Flame Is Burning".

Но Служба безопасности Украины на три года запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну: летом 2015 года она выступила на концерте в Крыму, тем самым нарушив украинское законодательство.

После чего Европейский вещательный союз предложил организовать выступление представительницы России на Евровидении-2017 Юлии Самойловой дистанционно, однако Первый канал отверг это предложение. На "Первом канале" считают, что подобная постановка вопроса противоречит самому смыслу конкурса.

Также было объявлено, что если Юлия не примет участие в "Евровидении-2017", она представит Россию на "Евровидении" в 2018 году вне зависимости от места его проведения.