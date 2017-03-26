Областная газета
Общество 26 марта 2017, 08:37

Свердловчанка в инвалидном кресле приняла участие в Неделе моды в Москве

В показах завершающейся сегодня Недели моды в Москве приняла участие сотрудница свердловского МЧС Анастасия Немец, передвигающаяся в инвалидном кресле.

– В рамках Недели моды в Москве состоялся интеграционный показ «Я продолжаю идти. Подиум успеха». Мы впервые продемонстрировали одежду молодого дизайнера Татьяны Мальчиковой. Огромное спасибо организаторам за возможность в очередной раз принять участие в этом проекте и перевоплотиться в новый образ, – написала Анастасия Немец на своей странице в социальных сетях.

Напомним, она уже в третий раз принимает участие в таких мероприятиях: первые два были весной и осенью прошлого года.

Анастасия Немец ведёт активную общественную деятельность, направленную на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями. Помимо основной работы в свердловском МЧС, она недавно избрана сопредседателем регионального штаба ОНФ в Свердловской области, курирует проект «За честные закупки».

Фото: Наталья Волкова (страница в Facebook)

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