Уральский тренировочный центр гражданской авиации попал под американские санкции

США объявили о введении санкций ещё против восьми российских компаний. Об этом сообщает РИА Новости.

В новом списке оказались Уральский тренировочный центр гражданской авиации, "Росборонэкспорт", объединение "Авиаэкспорт", НПО "Конструкторское бюро машиностроения" и "Базальт", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод.

Как известно, действующий в Екатеринбурге Уральский тренировочный центр гражданской авиации специализируется на повышении квалификации членов экипажей самолётов. США объявили, что санкции введены в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения. В чём конкретно обвиняются российские компании, в госдепартаменте США не объяснили.