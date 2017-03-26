Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении «Артеку» 1,5 миллиарда рублей

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении «Артеку» 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба федерального кабинета министров.

– Мы продолжаем работу по развитию «Артека» – нашего самого крупного и известного во всём мире международного детского центра. Он за последние годы самым кардинальным образом изменился и выглядит, действительно, очень достойно. Сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении из резервов Правительства РФ почти 1,5 млрд рублей для того, чтобы построить концертно-эстрадный комплекс «Артека» на 4,5 тыс. мест. Там смогут собираться все дети, которые отдыхают в центре. Рассчитываем, что этот комплекс будет открыт уже в 2017 году, – прокомментировал Дмитрий Медведев на недавнем заседании Правительства России.

Эти средства выделяются в дополнение к тем почти 4 млрд рублей, которые изначально были предусмотрены для «Артека» в федеральном бюджете на текущий год.