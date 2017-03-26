Областная газета
Политика 26 марта 2017, 13:00

Людмила Бабушкина утвердила постановление о представителе ЗССО в областном совете муниципальных образований

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подписала постановление о назначении Михаила Ершова представителем регионального парламента в Совете муниципальных образований Свердловской области.

Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Напомним, Михаил Ершов сейчас является председателем комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления. Он хорошо знаком свердловчанам, поскольку многие годы возглавлял Горнозаводской управленческий округ.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Подписка на "ОГ" с вкладкой

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Сколько стоит курьер по Водному стадиону, лучшие цены тут.

Эвакуатор для гусеничной техники на Юду.

Курьерская служба Севастопольская - быстро и недорого.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (26 марта)


Этот день в истории Свердловской области - 26 марта

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам