Людмила Бабушкина утвердила постановление о представителе ЗССО в областном совете муниципальных образований

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подписала постановление о назначении Михаила Ершова представителем регионального парламента в Совете муниципальных образований Свердловской области.

Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Напомним, Михаил Ершов сейчас является председателем комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления. Он хорошо знаком свердловчанам, поскольку многие годы возглавлял Горнозаводской управленческий округ.