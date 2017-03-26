Представитель Совета Федерации заявил о возможном отказе России искать замену Юлии Самойловой для «Евровидения»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в социальных сетях заявил, что Россия не будет искать замену Юлии Самойловой, для которой украинские власти сделали невозможным выступление на «Евровидении».

– Предложение украинских властей направить на «Евровидение» другого участника или участницу не будет даже рассматриваться. Принять его – значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это – абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это – в принципе невозможно. Есть и ещё одна, чисто человеческая, причина, по которой предложение Киева совершенно неприемлемо. Она кроется в личности самой девушки, которая всей своей жизнью заслужила, а точнее, завоевала право выступать на «Евровидении». Принятие иного решения было бы предательством по отношению к ней. Словом, мы свой выбор сделали, и менять его не будем ни при каких обстоятельствах. Россию буквально толкают на бойкот этого мероприятия, и так на нашем месте поступило бы любое цивилизованное, уважающее себя государство, – написал Франц Клинцевич.