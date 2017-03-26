Областная газета
Общество 26 марта 2017, 16:26

В России за 2016 год зафиксировано 12 инцидентов с самолётами по вине диспетчеров

За прошлый год в России зафиксировано 12 инцидентов при организации воздушного движения по вине авиадиспетчеров. Это самый низкий показатель по сравнению с предыдущими пятью годами.

Как сообщает пресс-служба Госкорпорации по организации воздушного движения, такое количество инцидентов на 40% ниже, чем среднегодовой показатель за 2011-2015 годы. Причём в этом ведомстве подчёркивают, что в большинстве случаев произошедшие в прошлом году инциденты были связаны с нарушением интервалов эшелонирования: реальная опасность для пассажиров при этом отсутствовала.

 

Инфорграфика: пресс-служба ФГУП «Госкорпорация ОрВД»

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