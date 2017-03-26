Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации попал под санкции США

Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, который находится в екатеринбургском аэропорту Кольцово, оказался в списке российских организаций, попавших под санкции со стороны американского правительства. О введении санкций в отношении ещё восьми российских организаций пишет ТАСС.

Срок действия ограничительных мер составит два года. Предусмотрен запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу им американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление им помощи.

В "чёрный список" также попали: АО "Рособоронэкспорт", АО "150-й авиационный ремонтный завод", внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", АО "Научно-производственное объединение "Базальт", АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Перечисленные структуры обвиняются в нарушении положений американского закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

- Решение администрации США о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, в том числе связанных с авиастроением и подготовкой летных специалистов, вызывает недоумение и разочарование. Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не причиняет, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией, - прокомментировала в своём Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.