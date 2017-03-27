Областная газета
Общество 27 марта 2017, 07:09

В начале недели будет скользко по утрам на Среднем Урале

На Среднем Урале до середины недели сохранятся дневные оттепели и отрицательные температуры ночью. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица, сообщает Уральский гидрометцентр. 

Сегодня, 27 марта, днём синоптики обещают температуру воздуха +3...+8, в низинах до -1. Местами пройдёт мокрый снег, временами с дождём. Ветер юго-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 15 м/с.

В ночь на вторник похолодает до -2...-7, при прояснении до -13. Днём столбик термометра повысится до +2...+7. Будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

В ночь с 28 на 29 марта температура воздуха опустится до -3...-8, при прояснении  до -15. Днём потеплеет до +3...+8, ожидается облачность с прояснениями, небольшие или умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер южный,  юго-восточный 5-10 м/с.

В Екатеринбурге ночью температура воздуха будет опускаться до -5...-2, днём повышаться до +3...+6. В начале недели ожидается облачность с прояснениями, днём небольшой мокрый снег, ночью и  утром на дорогах гололедица.

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