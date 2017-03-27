В Екатеринбурге открывается резиденция передвижного театра "Живой театр"

В Екатеринбурге сегодня, 27 марта, в 11:00 открывается резиденция передвижного камерного музыкального театра "Живой театр" по улице Малышева, 58 а. Гостям представят спектакль "Хныка и Гыка", номинированный на премию губернатора Свердловской области за 2016 год, сообщает областной департамент информполитики.

Резиденция "Живого театра" разместилась в здании бывшего фотоателье, построенного на средства городских фотохудожников Мурдасова и Кузнецова в 1924-1926 годах. Новое помещение станет репетиционной базой, которая позволит создавать новые нестандартные постановки.

- Пространство в помещении организовано так, чтобы стереть границу между зрителем и артистом, превратить зрителей в полноценных участников спектакля. В частности новое помещение даёт возможность реализовать принципы иммерсивного театра, когда в ходе действия зрители и артисты перемещаются из одного пространства в другое. Планируется, что в артистическом фойе на первом этаже будут проходить выставки художников и фотографов, а также показы новых интересных работ дизайнеров и скульпторов, - рассказали в областном департаменте информполитики.

Отметим, в 11:30 в резиденции сегодня также откроется выставка лауреатов XXIV Международного фестиваля "Зодчество-2016", прошедшего в Москве.

Напомним, в 2015 году при содействии "Фонда губернаторских программ" состоялся тур, в рамках которого "Живой театр" показал спектакли в детских домах Среднего Урала.