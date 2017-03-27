Танк-паровоз 1938 года прибыл в екатеринбургский музей из Чехии

На Верх-Исетский таможенный пост Екатеринбургской таможни прибыл танк-паровоз 1938 года выпуска из Чехии в качестве музейного экспоната. Сейчас он проходит осмотр, по результатам которого будет признан культурной или исторической ценностью, сообщили в пресс-службе таможни.

Двухтонный танк-паровоз «Флоридсдорф» № 170.1 заводской № 3150 прибыл специальным автотранспортом, на платформах-длинномерах, в екатеринбургский Музей узкоколейных железных дорог.

- Совместно с работниками Управления Минкультуры России по Уральскому федеральному округу, должностными лицами Верх–Исетского таможенного поста проведён таможенный осмотр прибывшего товара. Если экспертом Министерства культуры паровоз будет признан культурной или исторической ценностью, то в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, товар при таможенном декларировании будет освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость. При представлении письма Минкультуры России, подтверждающего целевое назначение, ввозимые культурные ценности освобождаются также и от уплаты таможенных пошлин, - рассказывает начальник поста Сергей Соколов.

Отметим, Свердловская железная дорога собрала уже 68 единиц подвижного состава для Музея узкоколейных дорог, который планируется открыть на базе детской железной дороги в ЦПКиО.

Добавим, раритет был собран в 1938 году в Вене для работы со специализированными вагонами в цехах предприятий металлургической промышленности. Сложности военного времени привели к тому, что был выпущен лишь один экземпляр локомотивов типа «Эрцберг», поступивший на подъездные пути колеи 790 мм Альпийского металлургического комбината.

Фото: Екатеринбургская таможня