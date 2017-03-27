Областная газета
Общество 27 марта 2017, 10:16

Правительство РФ внесло изменения в Правила дорожного движения и порядок выдачи водительских удостоверений

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал два постановления, касающиеся автомобилистов: об изменении Правил дорожного движения (ПДД) и порядка выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба федерального кабинета министров.

В ПДД появились положения, вводящие ограничения для начинающих водителей. В частности, если автомобилист со стажем вождения менее двух лет будет передвигаться за рулём машины без опознавательного знака «Начинающий водитель», то ему грозит запрет эксплуатации автомобиля и применение мер административной ответственности.

Одновременно федеральная власть разрешила выдавать водительские удостоверения через многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг: удостоверения взамен ранее выданных и международного образца.

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