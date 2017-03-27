30 образовательных программ уральского вуза признаны лучшими в стране

По итогам проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России — 2017» 30 образовательных программ УрФУ признаны лучшими в стране. Эксперты оценивали баллы ЕГЭ абитуриентов, количество именных стипендий и грантов студентов, победы в олимпиадах, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

Организатором проекта являются журнал «Аккредитация в образовании», Гильдия экспертов в сфере образования и Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации.

В список 30 лучших образовательных программ вошли: математика, компьютерные науки, фундаментальная и прикладная информатика и информационные технологии, физика, строительство, электроника и наноэлектроника, биотехнические системы и технологии, теплоэнергетика и теплотехника, химическая технология, экономика, государственное и муниципальное управление, социология, реклама и связи с общественностью, филология, лингвистика, история, философия и другие.

- Сегодня именно образовательные программы — один из главных показателей того, насколько современным и качественным является высшее образование любой страны, — отмечают организаторы проекта.