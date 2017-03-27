Прокуратура вмешалась в ситуацию с долгами по зарплате на Муниципальном объединении автобусных предприятий в Екатеринбурге

Прокуратура Екатеринбурга внесла представление о нарушении федерального законодательства по поводу задолженность по зарплате на Екатеринбургском муниципальном унитарном предприятии «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (ЕМУП «МОАП»).

Как сообщает пресслужба прокуратуры Свердловской области, руководство МОАП за февраль 2017 года накопило задолженность по заработной плате перед 1709 работниками на общую сумму 9,4 млн рублей. Одновременно прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга направила в мировой суд 149 заявлений работников предприятия о выдаче судебных приказов для взыскания с МОАП долгов по зарплате на 2,6 млн рублей.