Екатеринбург может стать претендентом на право принять Всемирные игры военнослужащих в 2023 году

Александра Покоева

Екатеринбург может принять летние Всемирные военные игры в 2023 году, сообщает официальный портал города.

Центральный спортивный клуб армии планирует подать заявку на проведение мероприятия в Международный совет военного спорта.

«Наше руководство будет обсуждать вопрос о подаче заявки на проведение летних Всемирных военных игр. Полагаю, президент CIZM Абдель Хаким аш-Шину против не будет — ему очень понравилось в России. На мой взгляд, у нас есть все шансы победить», — сказала заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по работе с личным составом Светлана Ишмуратова.

За проведение Военных игры могут также побороться Сочи, Москва, Челябинск и Красноярск.

Напомним, в феврале в Сочи прошли III зимние Военные игры. В соревнованиях участвовали спортсмены из 25 стран. В общем медальном зачёте с огромным отрывом победу одержала Россия. На втором месте оказались итальянцы.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил, что любые соревнования подобного уровня приносят пользу России: «Уже были проведены на высоком уровне зимние Военные игры в Сочи, и отрадно, что ЦСКА выступает на передовой по части возвращения былой роли ведомственных спортивных обществ как базовых организаций, выполняющих такие фундаментальные задачи, как организация учебно-тренировочного и соревновательного процесса для отечественных спортсменов. Хочется, чтобы другие общества развивались в подобном направлении. А такие мероприятия, как Военные игры, только стимулируют эти позитивные движения».