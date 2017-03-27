Областная газета
Культура 27 марта 2017, 12:00

Губернатор поздравил свердловчан со Всемирным днём театра

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с отмечаемым сегодня Всемирным днём театра.

— Свердловская область по праву гордится званием крупнейшего театрального центра России, — подчеркнул глава региона.

Как сообщает областной департамент информполитики, Средний Урал занимает третье место в России по количеству театров. За 2016 год 13 организаций культуры и искусства получили губернаторские гранты на осуществление профессиональной театральной деятельности. Общая сумма этих выплат достигла 39,5 млн рублей.

Напомним, сегодня в Свердловской области проходит акция, в рамках которой жители региона могут приобрести билеты в театры с большой скидкой.

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