Александр Якоб потребовал от коммунальщиков качественной уборки улиц Екатеринбурга в непогоду

Сегодня, 27 марта, на рабочем совещании глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб потребовал от коммунальщиков качественной уборки улиц и тротуаров в непогоду. По прогнозам Гидрометцентра России, в среду выпадет до 5 миллиметров осадков в виде мокрого снега, сообщает пресс-служба мэрии города.

- По прогнозам Гидрометцентра России, на предстоящей неделе в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега, больше всего - осадков выпадет в среду, а в четверг ожидается до 3 миллиметров. В связи с этим Александр Якоб потребовал от коммунальных служб обеспечить качественную и своевременную уборку улиц и тротуаров и предотвратить образование скользкости, которая может возникнуть из-за перепадов ночных и дневных температур, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Добавим, в ночь на понедельник очисткой улиц Екатеринбурга занималось 100 единиц техники и 105 дорожных рабочих.

Отметим, наблюдать за работой коммунальных машин можно в режиме онлайн. На карте обозначено местоположение рабочей единицы, её марка, номер и скорость передвижения.

Согласно прогнозу синоптиков Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге до середины недели сохранятся дневные оттепели и отрицательные температуры ночью. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.