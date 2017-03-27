УВЗ отчитался перед Сергеем Шойгу о выполнении гособоронзаказа

Александра Покоева

Заместитель гендиректора по спецтехнике корпорации «Уралвагонзавод» Вячеслав Халитов в Единый день военной приёмки продукции отчитался перед Министром обороны России Сергеем Шойгу о выполнении компанией очередного этапа гособоронзаказа, сообщает пресс-служба УВЗ.

Халитов сообщил, что 20 танков Т-72Б3, прошедших модернизацию, были приняты военным представительством и отгружены в Вооруженные силы страны.

Как отмечают в пресс-службе корпорации, модернизация танка Т-72Б3 проводится в течение нескольких последних лет. На этих машинах российские команды ежегодно становятся победителями конкурса армейских международных игр «Танковый биатлон».