Областная газета
Общество 27 марта 2017, 12:47

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём войск Национальной гвардии РФ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих войск Национальной гвардии с профессиональным праздником.

Напомним, в 2017 году россияне впервые отмечают этот праздник. Он учреждён указом Президента РФ Владимира Путина 16 января 2017 года.

— Уверен, что ваш профессионализм, богатый опыт, воинская доблесть, мужество и патриотиотизм будут служить безопасности России и россиян, способствовать эффективному выполнению поставленных задач, — обратился Евгений Куйвашев к сотрудникам Росгвардии.

Как сообщает областной департамент информполитики, сегодня в Екатеринбурге пройдут несколько мероприятий, посвящённых этому празднику. В частности, состоится возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан».

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