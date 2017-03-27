Свердловчанка Светлана Миронова выиграла два золота на чемпионате России по биатлону

В Увате продолжается заключительный старт биатлонного сезона для россиян - чемпионат страны. Среди женщин главной сенсацией турнира стала свердловчанка Светлана Миронова, которая сумела завоевать две золотые медали в двух стартовых гонках чемпионата.

Светлана Миронова. Фото: союз биатлонистов России

В спринте Светлана допустила один промах на втором огневом рубеже, однако это не помешало ей финишировать первой, опередив Дарью Виролайнен на 13 секунд. А в гонке преследования Миронова умудрилась выиграть с пятью промахами. Второй финишировала Анастасия Загоруйко, которая в нынешнем сезоне принимала участие в этапах Кубка мира.

Светлана Миронова - на пьедестале. Фото: Союз биатлонистов России

Завтра в Увате пройдут индивидуальные гонки. Завершится чемпионат 29 марта смешанной и одиночной смешанной эстафетами.