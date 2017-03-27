В Екатеринбург съедутся работники 15 атомных станций для проверки своих знаний и навыков

Масштабные соревнования в рамках Первого дивизионального чемпионата профессионального мастерства работников атомной отрасли REASkills 2017 одновременно пройдут в разных регионах страны – по площадкам расположения нескольких АЭС. Белоярская атомная станция получила право вести сразу четыре направления: «Электроника», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика». Местом проведения выбран Уральский радиотехнический колледж.

Для проверки своих знаний и навыков в столицу Урала съедутся работники 15 атомных станций, в том числе, Кольской, Курской, Калининской, Ростовской, Смоленской, Нововоронежской, Калининской и, конечно, Белоярской.

- Это большая честь и ответственность для нас. И, конечно, мы понимаем, насколько ценны подобные мероприятия для работников технических специальностей – они видят уровень друг друга, делятся опытом, получают новые знания, что стимулирует их к дальнейшему развитию, - рассказала Любовь Самсонова, директор Уральского радиотехнического колледжа имени А.С. Попова.

По итогам дивизионального чемпионата будет сформирована команда Росэнергоатома, которая примет участие в отраслевом чемпионате AtomSkills 2017. Победители AtomSkills, в свою очередь, примут участие в российском чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2017.