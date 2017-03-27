Областная газета
Общество 27 марта 2017, 13:40

Губернатор вручил Станиславу Набойченко региональный знак отличия

Губернатор Евгений Куйвашев вручил председателю Общественной палаты Свердловской области Станиславу Набойченко знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Как сообщает областной департамент информполитики, Станислав Набойченко на днях отметил своё 75-летие. Он является автором более 450 научных трудов и 40 изобретений.

— Хочу поблагодарить Вас за активное участие в выдвижении инициатив в Общественной палате. Вы хорошо знаете регион, его возможности, и мы с большим нетерпением и удовольствие ждём от Вас инициатив, направленных на развитие региона, — отметил губернатор, вручив Станиславу Набойченко региональный знак отличия и подарок по случаю юбилея — наручные часы.

Фото: областной департамент информполитики

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Аренда самосвала 5 тонн с водителем цена: подробности по ссылке.

Доставка продуктов в Московскую область - лучшие цены тут.

Сколько стоит курьер по Водному стадиону, лучшие цены тут.

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам