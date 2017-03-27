Областная газета
Общество 27 марта 2017, 14:04

К концу 2017 года в Волчанске построят три блочно-модульных котельных

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» построит три блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения Волчанска и средней образовательной школы №23. Работы завершатся к концу года, сообщает пресс-служба филиала. 

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выиграл муниципальные контракты на строительство трёх блочно-модульных котельных мощностью 20,0 МВт, 5 МВт и 0,6 МВт. Общая сумма контрактов – 107 млн руб. 

- Строительство новых котельных блочно-модульного типа гарантирует бесперебойное теплоснабжение южной части Волчанска и школы №23. Современная автоматизированная блочно – модульная котельная минимизирует вовлечённость человека в управление объектом, снижает риски «человеческого фактора». Котельные работают в автоматическом режиме без привлечения дополнительных ресурсов, - рассказали в пресс-службе Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

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