К концу 2017 года в Волчанске построят три блочно-модульных котельных

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» построит три блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения Волчанска и средней образовательной школы №23. Работы завершатся к концу года, сообщает пресс-служба филиала.

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выиграл муниципальные контракты на строительство трёх блочно-модульных котельных мощностью 20,0 МВт, 5 МВт и 0,6 МВт. Общая сумма контрактов – 107 млн руб.

- Строительство новых котельных блочно-модульного типа гарантирует бесперебойное теплоснабжение южной части Волчанска и школы №23. Современная автоматизированная блочно – модульная котельная минимизирует вовлечённость человека в управление объектом, снижает риски «человеческого фактора». Котельные работают в автоматическом режиме без привлечения дополнительных ресурсов, - рассказали в пресс-службе Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».