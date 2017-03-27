Областная газета
Экономика 27 марта 2017, 14:10

Ярмарку выходного дня в Екатеринбурге посетило 30 тысяч покупателей

Александра Покоева

В Екатеринбурге на площади 1905 года в минувшие выходные прошла ярмарка выходного дня. Мероприятие собрало порядка ста производителей сельхозпродукции и продуктов питания из Екатеринбурга, Свердловской области и соседних регионов Урала, пишет официальный портал города со ссылкой на организаторов.

Всего в рамках ярмарки организаторы развернули 95 торговых мест. За два дня мероприятие посетило порядка 30 тысяч человек. Покупатели смогли приобрести товары напрямую у фермеров и предпринимателей со скидками.

Ярмарка проходила в рамках Дня «Екатеринбургское качество». Для покупателей организовали культурную программу с участием творческих коллективов уральской столицы. Среди участников праздничной торговли свою продукцию и услуги представили 8 организаций - дипломантов знака «Екатеринбургское качество».

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