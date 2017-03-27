Областная газета
Культура 27 марта 2017, 14:38

Европейский вещательный союз намерен добиваться участия России в «Евровидении»

От предложения организовать выступление Юлии Самойловой на «Евровидении» через прямую трансляцию отказались и российский Первый канал, и украинские власти. Поэтому Европейский вещательный союз заявил о намерении добиваться обязательного участия России в конкурсе «Евровидение».

Как сообщает ТАСС, об этом сказал руководитель оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.

— Если решение не пускать российскую конкурсантку в страну останется в силе, то Европейский вещательный союз будет и дальше стараться обеспечить, чтобы Россия смогла участвовать в шоу. Однако, наше предложение сделать это с помощью прямого включения было обеими сторонами отклонено, — отметил Франк-Дитер Фрайлинг.

Напомним, сейчас в России активно обсуждается предложение о бойкоте «Евровидения» в ответ на действия украинских властей, запретивших приезд Юлии Самойловой в Киев.

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