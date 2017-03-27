В России отзывают порядка 6,6 тысяч автомобилей JEEP Grand Cherokee

В России отзывают порядка 6586 автомобилей JEEP Grand Cherokee. Причиной стало возможное перетирание провода подсветки зеркала в солнцезащитном козырьке после ремонта самого козырька или обивки потолка, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2010 года по ноябрь 2014 года с соответсвующими VIN-кодами.

Водителям необходимо сопоставить VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также официальный представитель ООО «ЭфСиЭй РУС» проинформирует об этом владельцев JEEP Grand Cherokee, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону.

- Провод лампы подсветки зеркала в солнцезащитном козырьке необходимо проверить на всех автомобилях марки, подпадающих под действие этой кампании, которые могли быть неправильно отремонтированы. Любое повреждение провода лампы подсветки зеркала будет отремонтировано. Также будет произведена замена солнцезащитного козырька, модифицирован металлический усилитель крыши, и переложен провод лампы подсветки зеркала с помощью специальной направляющей, чтобы не допустить повреждения провода в дальнейшем, - рассказали в Росстандарте.