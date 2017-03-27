Дан старт сотрудничеству Среднего Урала и Наманганской области Узбекистана

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и хоким Наманганской области Республики Узбекистан Хайрулло Бозаров подписали в Екатеринбурге протокол о намерениях об установлении сотрудничества между регионами.

Как сообщает областной департамент информполитики, по итогам прошлого года товарооборот Свердловской области с Узбекистаном достиг 129 млн долларов США — это 17-е место среди внешнеэкономических партнёров Среднего Урала.

— Свердловская область готова предложить современные технические решения как для модернизации существующих производственных мощностей, так и для возведения новых объектов в Наманганской области. Продукция наших предприятий может быть также востребована в рамках реализации госпрограмм правительства Республики Узбекистан. Я уверен, что Ваш сегодняшний визит позволит придать новую динамику нашему двустороннему сотрудничеству, — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: областной департамент информполитики