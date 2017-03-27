Областная газета
Общество 27 марта 2017, 16:32

Алексея Навального оштрафовали за организацию несогласованного митинга

Александра Покоева

Тверской суд Москвы оштрафовал политического деятеля Алексея Навального на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной массовой акции в центре Москвы, пишет РИА Новости.

Он был признан виновным в нарушении статьи «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка». Также суд рассматривает второй административный материал в отношении политика — по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Напомним, Навальный был задержан около трёх часов дня по московскому времени, 26 марта, во время несанкционированного митинга.

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