В российских школах может появиться новый предмет для старшеклассников

Александра Покоева

У российских одиннадцатиклассников может появится новый предмет - «Современная Россия», пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Института всеобщей истории РАН, председателя Ассоциации учителей истории и обществознания Александра Чубарьяна.

«Есть проект нового предмета - это будет и конец ХХ века по истории, и элементы обществознания, которое есть, и выпавший предмет география, которого теперь нет в 11 классе. В общем, это всё пока ещё обсуждается", - сказал Александр Чубарьян.

Напомним, в 2013 году в России был создан историко-культурный стандарт для новых школьных учебников по истории отечества. Он включает в себя принципиальные оценки основных событий прошлых лет, а также основные подходы к преподаванию Истории России в современных школах со списком необходимых для изучения тем, терминов и понятий, персоналий и событий.