Областная газета
Спорт 27 марта 2017, 17:35

Свердловчанин Никита Ступак завоевал "серебро" в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам

Лыжник Никита Ступак, выступающий за Свердловскую область, завоевал серебряную медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

Никита на финише уступил лишь серебряному призёру чемпионата мира-2017, победителю "Тур де Ски"-2017 Сергею Устюгову. Тройку замкнул тюменец Андрей Парфёнов. Примечательно, что в квалификации Никита занял лишь 20 место. 

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Победители в спринте классическим стилем. Слева направо: Никита Ступак, Сергей Устюгов, Андрей Парфёнов. Фото: flgr.ru

Напомним, Никита – воспитанник лыжной школы Камышловского района, выступает за Екатеринбург и Московскую область. Кстати, в этом году (как и в 2015) он победил на «Лыжне России».

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