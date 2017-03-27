Свердловчанин Никита Ступак завоевал "серебро" в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам

Лыжник Никита Ступак, выступающий за Свердловскую область, завоевал серебряную медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

Никита на финише уступил лишь серебряному призёру чемпионата мира-2017, победителю "Тур де Ски"-2017 Сергею Устюгову. Тройку замкнул тюменец Андрей Парфёнов. Примечательно, что в квалификации Никита занял лишь 20 место.

Победители в спринте классическим стилем. Слева направо: Никита Ступак, Сергей Устюгов, Андрей Парфёнов. Фото: flgr.ru

Напомним, Никита – воспитанник лыжной школы Камышловского района, выступает за Екатеринбург и Московскую область. Кстати, в этом году (как и в 2015) он победил на «Лыжне России».