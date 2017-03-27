Суд арестовал Навального за несанкционированной митинг

Александра Покоева

Тверской суд Москвы арестовал политического деятеля Алексея Навального на 15 суток за неповиновение полиции в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, пишет РИА Новости. Он был признан виновным по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Ранее суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированной массовой акции.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявлял РИА Новости, что на несанкционированной акции в воскресенье были задержаны более 600 человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в ходе несанкционированного митинга органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности.

"Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, наверное, какие-то подтверждения этому будут предоставлены", — сказал Песков.