В Правила дорожного движения внесли изменения, которые заинтересуют новичков

Правительство РФ приняло два постановления с изменениями в Правила дорожного движения, которые вступают в силу с 1 апреля 2017 года.

Одно из них вводит ряд ограничений для водителей-новичков, стаж за рулём у которых менее двух лет. Во-первых, если раньше для них было необязательным приклеивать на заднее стекло знак «Начинающий водитель» (восклицательный знак на жёлтом фоне), то теперь это стало обязанностью, иначе – штраф в 500 рублей. Знак был введён в 2009 году, и начинающие водители приклеивали его для собственной безопасности, некоторые ставили даже по два. Во-вторых, новичкам теперь запрещено буксировать другую машину. Размер штрафа такой же – 500 рублей. И в-третьих, начинающим водителям мотоциклов и мопедов запрещено возить пассажиров, размер штрафа тот же – 500 рублей.

Второе постановление закрепляет возможность обмена водительских удостоверений через многофункциональные центры, как по истечении срока их действия (10 лет), так и при замене иностранных на национальные российские права.