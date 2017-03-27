Областная газета
Общество 27 марта 2017, 18:01

Здание Верх-Исетского райсуда в Екатеринбурге отремонтируют за 5,37 млн рублей

Александра Покоева

В Екатеринбурге проведут капитальный ремонт здания Верх-Исетского районного суда. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Управление судебного департамента в Свердловской области. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 апреля. Торги пройдут 14 апреля 2017 года. Максимальная цена контракта составляет 5,37 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Аукцион проводится только среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

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