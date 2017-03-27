Областная газета
Политика 27 марта 2017, 18:59

Законодатели из 89 муниципалитетов Среднего Урала присоединились к «Депутатской вертикали»

В Екатеринбурге состоялась первая ассамблея «Депутатской вертикали». К этому региональному объединению уже решили присоединиться законодатели из 89 муниципалитетов Среднего Урала.

Как сообщает областной департамент информполитики, в этом мероприятии принял участие губернатор Евгений Куйвашев. На ассамблее были избраны сопредседатели организации: председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий. Одновременно Павел Крашенинников избран председателем совета «Депутатской вертикали».

— Мы говорим не о том, чтобы создать новую бюрократическую структуру. Речь о том, чтобы максимально эффективно представлять интересы наших избирателей, в хорошем смысле слова — лоббировать интересы нашего региона. Конечно, вместе с губернатором и органами исполнительной власти мы решим гораздо больше вопросов, — прокомментировал Павел Крашенинников.

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