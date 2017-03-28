Областная газета
Общество 28 марта 2017, 07:11

В Екатеринбурге Mercedes сгорел поздним вечером в подземном паркинге

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Екатеринбурге вчера, 27 марта, в 21:58 в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании автомобиля в подземном паркинге на улице Вильгельма де Геннина, 34 а. На площади пяти кв. м сгорел Mercedes, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- На тушение пожара выезжали 15 огнеборцев на четырёх спецмашинах. В 22:11 открытое горение удалось ликвидировать, в 23:46 огонь полностью был потушен, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Как сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа: были организованы необходимые мероприятия по установлению причин и очевидцев. Материалы направлены в пожарную часть для проведения пожарно-технической экспертизы. По результатам проверки будет принято соответсвующее решение.  

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