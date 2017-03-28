В Екатеринбурге скончался актёр Свердловского театра драмы Валерий Величко

В Екатеринбурге вчера, 27 марта, скончался после тяжёлой болезни на 75-м году жизни заслуженный артист России Валерий Величко. В Свердловском театре драмы он проработал почти 52 года, а также сыграл не в одном десятке фильмов, самым "громким" из которых стала картина Алексея Германа "Трудно быть богом", сообщает пресс-служба театра.

- Я знал Валеру с 1973 года. Он учился у моего мастера - у Николаева, лет на десять раньше меня. Он был мастер эпизода. Мог выйти на пять минут и убить зал, заставить хохотать до истерики всех. Есть такие актеры, которые могут бежать короткую дистанцию, а на длинную у них дыхалки не хватает. Валера был из первых. Мы много вместе играли в разных спектаклях. Мы с ним были всегда в хороших отношениях. Его называли "уральский Фернандель" - Валера был очень похож на этого французского комика. Жалко его. После смерти жены он, как мне рассказывали, просто опустил руки и сказал: "Не хочу жить". Очень жалко. Светлая память, - написал режиссёр Николай Коляда в социальных сетях.

В Свердловском театре драмы отмечают, что Валерий Величко действительно умел и любил смешить: "уникальное человеческое обаяние плюс природное чувство юмора принесли ему огромный успех в комическом жанре".

Фото: uraldrama.ru

Справка "ОГ":

Валерий Величко родился в Свердловске в 1942 году.

В 1965 году окончил Свердловское театральное училище (мастерская В. М. Николаева) и начал работать в Свердловском театре драмы.

Участвовал в спектаклях "Валенсианская вдова" Л. де Вега (Урбан), "Полонез Огинского" Н. Коляды (Дэвид), "Много шума из ничего" У. Шекспира (Булава), "Кин, или Гений и беспутство" Ж.-П. Сартра (Соломон), "Смерть коммивояжера" А. Миллера (Чарли), "Кабала святош" М. А. Булгакова (Жан-Жак Бутон), "Старший сын" А. Вампилова (Сарафанов), "Смерть Иоанна Грозного" (князь Захарьин-Юрьев), "Король умирает" Э. Ионеско (Беранже Первый), "Вишневый сад" А. П. Чехова (Гаев).

Телевизионные и киноработы: "Золото" (режиссёр А. Мармонтов, 2014), "Трудно быть Богом" (режиссёр А. Герман, 2013), "Порох и дробь" (режиссёр М. Мехеда, 2012), "Легенда острова Двид" (режиссёр А. Мамедов, 2010), "Влюблен и безоружен" (режиссёр А. Мамедов, 2010), "Дело было в Гавриловке" (режиссёры В. Кобзев и В. Рубанов, 2007 – 2008), "Конвой PQ-17" (режиссёр А. Котт, 2004), "Ехали два шофера" (режиссёр А. Котт, 2001) и другие.

Фото: uraldrama.ru