В Екатеринбурге определён график перекрытия улиц в дни репетиций парада Победы. Первая тренировка механизированной колонны на улице Новосибирская пройдёт 29 марта, с 9:00 до 13:00 движение будет перекрыто для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Репетиции парада Победы в Екатеринбурге запланированы на следующие даты:

5, 12, 19, 26 апреля с 09:00 до 13:00 (движение техники).

(движение техники). с 21 на 22 апреля и с 25 на 26 апреля с 22:00 до 01:00 пройдут первые пешие прогоны на площади 1905 года.

пройдут первые пешие прогоны на площади 1905 года. с 28 на 29 апреля и со 2 на 3 мая с 22:00 до 01:00 состоятся совместные тренировки на центральной площади.

состоятся совместные тренировки на центральной площади. в ночь с 5 на 6 мая с 22:00 до 01:00 намечена генеральная репетиция.

Движение для всех видов транспорта будет перекрыто:

с 09:00 до 13:00 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля по улице Новосибирской 2-й (от Палисадной до Окружной); по улице Зенитчиков (от Палисадной до Братской); по улице Патриса Лумумбы (от Братской до Военной); по улице Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской 2-й).

с 20:00 21 апреля до 04:00 22 апреля, с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля, с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля, с 20:00 2 мая до 04:00 3 мая, с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая по проспекту Ленина (от Луначарского до Репина); по улице Репина (от проспекта Ленина до Малышева); по улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина); по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

с 19:00 21, 25, 28 апреля, 2, 5 мая, с 06:00 9 мая (на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск) по улице Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской 2-й); по улице Новосибирской 2-й (от Санаторной до Палисадной); по улице Зенитчиков (от Палисадной до Братской); по улице Патриса Лумумбы (от Братской до Московской); по улице Московской (от Патриса Лумумбы до Щорса); по улице Шаумяна (от Щорса до Белореченской); по улице Белореченской (от Шаумяна до Посадской); по улице Посадкой (от Белореченской до Репина); по улице Репина (от Посадской до проспекта Ленина).

Фото: мэрия Екатеринбурга

Добавим, в параде Победы в Екатеринбурге примут участие порядка 2 тыс. 300 человек (в том числе кадеты, Юнармия, МЧС, ФСИН, МВД), а также механизированная колонна в составе которой более 50 единиц военной техники. Представители ЦВО пообещали, что весь гусеничный парк будет "обут" в специальные прорезиненные "башмаки", чтобы сохранить дорожное покрытие.