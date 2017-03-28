В 2017 году Центральный военный округ получит около 1 200 единиц современной техники

К 1 декабря 2017 года в Центральном военном округе будут сформированы, переформированы и передислоцированы 30 соединений, воинских частей и подразделений. Как было заявлено на состоявшейся в минувший понедельник, 27 марта, коллегии Министерства обороны, до конца года в войска ЦВО поступят порядка 1 200 единиц современной техники.

В работе заседания Коллегии приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций, ректоры ряда ведущих вузов страны

- В текущем году продолжится плановая оптимизация организационно-штатной структуры военного округа, — обозначил круг задач ЦВО министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, одна из основных задач округа — наращивание боевых возможностей соединений и воинских частей, а также повышение качества подготовки войск. В этих целях в 2016 году было проведено 52 организационных мероприятия. Созданы мотострелковое, танковое и зенитное ракетное соединения. Для повышения боевых возможностей ракетных войск и артиллерии формируются артиллерийские дивизионы большой мощности.

Только за последние три года в округ поступило свыше 3100 современных образцов вооружения, военной и специальной техники, что позволило полностью пере­оснастить семь соединений, две воинские части и 33 подразделения. Боевая мощи ЦВО, таким образом, повышена на 24 процента. На сегодняшней день округ располагает 21 батальонной тактической группой.