План по набору контрактников в ЦВО выполнен на 100 процентов

С начала 2017 года в войска Центрального военного округа на службу по контракту отобрано 5 тысяч человек. Как было заявлено в минувший понедельник, 27 марта, на коллегии Минобороны РФ, таким образом план отбора на контрактную службу в ЦВО уже выполнен на 100 процентов.

Фото: департамент культуры Минобороны РФ

По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, в 2017 году продолжится плановая оптимизация организационно-штатной структуры ЦВО.

Уже к 1 декабря будут сформированы, переформированы и передислоцированы 30 соединений, воинских частей и подразделений. Для повышения боевых возможностей ракетных войск и артиллерии формируются артиллерийские дивизионы большой мощности.

Отметим, в 2016 году в ЦВО было проведено 52 организационных мероприятия. Созданы мотострелковое, танковое и зенитное ракетное соединения. На сегодняшний день военный округ располагает 21 батальонной тактической группой.