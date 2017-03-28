Областная газета
Общество 28 марта 2017, 10:19

План по набору контрактников в ЦВО выполнен на 100 процентов

С начала 2017 года в войска Центрального военного округа на службу по контракту отобрано 5 тысяч человек. Как было заявлено в минувший понедельник, 27 марта, на коллегии Минобороны РФ, таким образом план отбора на контрактную службу в ЦВО уже выполнен на 100 процентов.

Фото: департамент культуры Минобороны РФ

По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, в 2017 году продолжится плановая оптимизация организационно-штатной структуры ЦВО.

Уже к 1 декабря будут сформированы, переформированы и передислоцированы 30 соединений, воинских частей и подразделений. Для повышения боевых возможностей ракетных войск и артиллерии формируются артиллерийские дивизионы большой мощности.

Отметим, в 2016 году в ЦВО было проведено 52 организационных мероприятия. Созданы мотострелковое, танковое и зенитное ракетное соединения. На сегодняшний день военный округ располагает 21 батальонной тактической группой.

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