Областная газета
Политика 28 марта 2017, 10:15

Евгений Куйвашев изменил формат традиционных совешаний с главами муниципалитетов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в нынешнем году решил изменить формат традиционных совещаний с главами муниципальных образований: теперь акцент делается на реализацию приоритетных направлений стратегического развития страны.

Как сообщает областной департамент информполитики, первое совещание в новом формате состоится сегодня под названием «Заседание совета при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области».

Напомним, Средний Урал за последние годы накопил хороший опыт реализации приоритетных национальных проектов и майских указов Президента России. Теперь перед региональными и муниципальными властями стоит новая задача: реализовать приоритетные стратегические проекты, утверждённые Советом при Президенте РФ. По мнению Евгения Куйвашева, такой подход позволит добиться качественного рывка в развитии Среднего Урала.

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